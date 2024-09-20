Bursateknopark’tan iş birliği anlaşması

Yüksek katma değerli projelerin üretilmesi ve ürünlerin elde edilmesine destek olarak, Türkiye’nin bilim, teknoloji ve ekonomi alanlarında ilerlemesine önemli katkılar sunmaya devam eden Bursateknopark, özel sektörle ortak çalışmalarını sürdürüyor. Bünyesindeki 32 firma, alanında öncü çalışmalara imza atarken bir yandan da sektöründeki firmalarla iş birliği ağını kuvvetlendiriyor. Bu doğrultuda Bursateknopark şirketlerinden Derin Teknoloji, F2F Bilişim ile iş birliği protokolü imzaladı. Sektördeki birikimlerin ortak projelere dönüştürülmesini hedefleyen protokolün imzalarını, Derin Teknoloji Kurucusu ve BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Seçkin Yılmaz ile F2F Bilişim kurucularından ve BTSO E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi Başkanı İlker Özgüven attı.

Bilişim sektöründe çığır açacak projeler

F2F Bilişim ile başlattıkları stratejik ortaklıktan büyük heyecan duyduklarını belirten Seçkin Yılmaz, “Firmamız, yapay zekâ, veri bilimi, görüntü işleme ve dijital dönüşüm alanlarında yenilikçi projeler geliştiriyor. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, bilimsel ve teknolojik bilgi birikimimizi daha geniş kitlelere ulaştırmamıza yardımcı olacak hem ülkemizde hem de küresel arenada e-ticaret alanında ses getirecek projeler geliştirmemizi sağlayacaktır” dedi. İlker Özgüven ise, “Bu iş birliği ile müşterilerimize inovatif ve bilimsel temellere dayalı çözümler sunacağız. Özellikle KOBİ’lere yönelik geliştirdiğimiz Webkeller yazılımı gibi projelerle, teknoloji ve bilişim sektöründe çığır açacak yeni projelere imza atacağız” ifadelerini kullandı.

Bursateknopark firmalarından ileri teknoloji projeleri

Bursateknopark firmalarının büyük kısmının ileri teknolojiler alanında faaliyet göstermekte olduğunu ifade eden Bursateknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, bu firmaların sektörlerinde öncü pek çok projeye imza attığını söyledi. Bursateknopark firmalarının sektörleriyle iş birliği yapmasını önemseyerek, desteklediklerini belirten Prof. Dr. Bedeloğlu, “Bu çerçevede, Derin Teknoloji ve F2F’nin imza attığı iş birliği protokolü, firmaların küresel teknoloji sahnesinde daha güçlü bir konuma gelmesi için büyük bir adım. Yeni projeleri hayata geçirecek olan iki firmanın iş birliğinin, teknoloji dünyasına yenilikler kazandırmasını diliyorum” diye konuştu.