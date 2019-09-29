0553 313 94 23

Bursaspor'un evinde bileği bükülmüyor

TFF 1. Lig'de şu ana kadar iç sahada 3 karşılaşmada boy gösteren yeşil-beyazlılar, bu maçlarda daha önce Süper Lig'de de rakip olduğu Akhisarspor, Osmanlıspor ve BB Erzurumspor'u mağlup etmeyi başardı.

29 Eylül 2019 Pazar 14:42
Bursaspor'un evinde bileği bükülmüyor

Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Bursaspor, bu sezon iç saha maçlarında rakiplerine şans tanımıyor. 6 haftası geride kalan ligde 4 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan Bursaspor, sahasında şu ana kadar kayıp yaşamadı.

Yeniden zirveye sloganıyla lige başlayan timsah, evinde oynadığı maçlarda Akhisarspor'u 2-1, Osmanlıspor'u 3-1 ve BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Sahasında taraftarının muhteşem desteğini de arkasına alan timsah, önümüzdeki hafta Altay deplasmanından da 3 puan alarak milli araya moralli girmek istiyor. Bursaspor bu hafta aldığı galibiyetle geçtiğimiz haftada aldığı Adana Demirspor yenilgisini unuttururken, puanını da 12'ye yükseltmeyi başardı.

Öte yandan Bursaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı stoper Mamadou Diarra, ilk lig maçında golle tanıştı. Anıl ile birlikte ilk maçında uyumlu bir futbol ortaya koyan Diarra, Erzurum maçında sahanın en iyi oyuncularından biri olarak yer aldı ve takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 14:42
  1. Erzurum
  2. Bursa
  3. Adana
  4. BİRİNCİ LİG Haberleri
  5. BİRİNCİ LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oturduğu kamu konutunu satın almak isteyene kolaylık
    1. Oturduğu kamu konutunu satın almak..
    2. “Çalışmaları tamamladık” diyen Fatih..
    3. Rusya 4 yıldır Suriye'de bulunuyor
    4. Diyarbakır annelerinin oturma eylemine..
    5. Doğa harikası 'Tortum Şelalesi'..
    6. Feyzioğlu’ndan çarpıcı ifadeler!..
    7. Hıdır Çiçek kimdir? HDP İl Başkanı..
    8. Otomobilden ateş açan maskeli..
    9. Galatasaray-PSG maçının hakemi belli..
    10. Evinde esrarla yakalanan İtalyan..
    11. Emeklilerden aylık hesaplama..
    12. Pes dedirten olay! Çalacak bir şey..
    13. İran, ABD'ye karşı teyakkuza geçiyor
    14. Caminin bankını çalan hırsızlar aranıyor
    15. İran Petrol Bakanı talimat verdi:..
    16. Hong Kong’da göstericilere plastik..
    17. Habersiz aldıkları otomobil küçük..
    18. Husilerin fırlattığı balistik füze..
    19. Bakanlığın İstanbul'a gönderdiği..
    20. Beşiktaş-Wolves maçının biletleri..
    21. Bursaspor'un evinde bileği bükülmüyor
    22. Haremeyn Tren İstasyonu'nda korkutan..
    23. Beşiktaş - Wolverhampton maçının bilet..
    24. İran talimatı verdi! Hazırlıklı olun
    25. Fırlatılan balistik füze Yemen'in..
    26. Hong Kong'da sokaklar yine karıştı!
    27. PSG hocasından Galatasaray yorumu!
    28. Balina kusmuğundan yaptığı..
    29. Derbi maçı sonrası cinayet!
    30. İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek..
    Patriotlar Suudi Arabistan'ı koruyamamıştı... Sebebi açıklandı
    Patriotlar Suudi Arabistan'ı koruyamamıştı... Sebebi açıklandı
    "Türkiye, artık NATO’yu dinlemiyor"
    "Türkiye, artık NATO’yu dinlemiyor"
    İstanbul'da bir deprem daha!
    İstanbul'da bir deprem daha!
    Erbakan'dan Erdoğan'a destek: BM'de daha önce böyle bir konuşma yapılmadı
    Erbakan'dan Erdoğan'a destek: BM'de daha önce böyle bir konuşma yapılmadı
    Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz” dedi, kavga çıktı! Apar topar reklama gittiler
    Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz” dedi, kavga çıktı! Apar topar reklama gittiler

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Flaş 'ateşkes' iddiası: Suudi Arabistan diz çöktü!
    Flaş 'ateşkes' iddiası: Suudi Arabistan diz çöktü!
    Yedikleri yemekten zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı!
    Yedikleri yemekten zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı!