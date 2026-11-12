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Spor Bursaspor’un efsane ismi Kemal Batmaz vefat etti
Spor

Bursaspor’un efsane ismi Kemal Batmaz vefat etti

Yeniakit Publisher
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Bursaspor’un efsane ismi Kemal Batmaz vefat etti

Bursaspor, Beşiktaş ve Milli Takım formaları giyen eski futbolcu ve teknik direktör Kemal Batmaz, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Kemal Batmaz’dan acı haber geldi. Evinde rahatsızlanan Batmaz ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zatürre olması sebebiyle yoğun bakıma alınan Batmaz entübe edildi. Durumu ağır olan Batmaz doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Batmaz Cuma günü öğle namazına müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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