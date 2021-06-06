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Spor Bursaspor'un 29. başkanı Hayrettin Gülgüler oldu
Spor

Bursaspor'un 29. başkanı Hayrettin Gülgüler oldu

Bursaspor’da yapılan Olağan Genel Kurul sonrası, 652 oy alan Hayrettin Gülgüler, yeşil-beyazlı kulübün 29. başkanı oldu. Gülgüler’in yönetimine liderlik eden isim ise Emin Adanur olacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 10:15:00 -
Bursaspor'un 29. başkanı Hayrettin Gülgüler oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da, kongre heyecanı yaşadı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılan Olağan Genel Kurul'da 652 oy alan Hayrettin Gülgüler yönetimi, Erkan Kamat ve Serdar Acarhoroz'u geride bırakarak, yeşil-beyazlı kulübün 29. başkanı oldu. Gülgüler'in yönetimine liderlik eden isim ise Emin Adanur, büyük sevinç yaşadı. Bin 592 üye katılımın gerçekleştiği kongrede, bin 173 üye oy kullanılırken, önceki Erkan Kamat yönetimi de ibra edildi.

Hayrettin Gülgüler ve Emin Adanur'dan ilk açıklamalar geldi

Bursaspor'un yeni başkanı Hayrettin Gülgüler, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bursaspor'da bir an önce transfer tahtasını açacağız ve kadromuzu güçlendireceğiz. Sponsorluk anlaşmaları yapacağız. Locaları satacağız. Büyük Bursaspor camiasına hayırlı olsun.”

Gülgüler yönetimine liderlik eden Emin Adanur ise, “Süper Lig'den başka bir şey düşünmüyoruz. Teknik Direktörümüz Mustafa Er'dir. Görüştük, anlaştık. Kongre çok nezaketen geçti. Sonraki kongrelere de örnek olsun bu seçim. Bizi bu göreve layık gören Bursaspor camiasına çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Hayrettin Gülgüler'in yönetimi

Yönetim Kurulu Listesi: Emin Adanur, Osman Uçar, Fehim Ferik, Metin Mustafaoğlu, Tamer İşler, Batu İlker Demirtaş, Serhat Akgün, Yalçın Cambaz, Rahmi Maral, Hasan Gürler, Emrah Kılıç, Semih Hüroğlu
Disiplin Kurulu: Sungurtekin Öztan, Yıldırım Hacıoğlu, Cihan Kayrak
Denetleme Kurulu Listesi: Erhan Öztürk, Rabia Nur Afşar, Onur Dağlı
TFF Delege Kurulu Listesi: Burakhan Kutlucan, Selçuk Eren, Osman Nuri Başaran, Umut Önel

 

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