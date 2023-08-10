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Spor Bursaspor’da çalışmalar hız kazandı
Spor

Bursaspor’da çalışmalar hız kazandı

Yeniakit Publisher
2023-08-10 12:27:00 -
Bursaspor’da çalışmalar hız kazandı

Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları bu sabah yapılan idmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım sınırlandırılmış dar ve geniş alan çalışmaları gerçekleştirdi.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde 5'e 2 pas pres çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış dar ve geniş alan oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor, hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.

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