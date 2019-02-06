Bursaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 pas pres organizasyonuyla devam etti. Oyuncular, idmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çalıştı. Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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