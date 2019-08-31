Bursaspor'a gol makinası Igor Angulo Golcü arayışlarını sürdüren Bursaspor, İspanyol golcü Igor Angulo'ya kanca attı.

Bursaspor, Polonya'nın Gornik Zarbrze takımında forma giyen 35 yaşındaki forvet oyuncusu Igor Angulo talip oldu. Geçen sezon 45 maç 28 gol 8 asist yaparken bu sezonda 6 maç 2 gol 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.