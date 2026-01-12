  • İSTANBUL
Spor
Spor

Bursaspor zirvede yalnızlaştı

Yeniakit Publisher
Münevver Karahasanoğlu Giriş Tarihi:
Bursaspor zirvede yalnızlaştı

TFF 3. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, rakiplerinin beklenmedik mağlubiyetler aldığı 18. haftayı kayıpsız geçerek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Yeşil-beyazlı ekip, rakibi Yeni Malatyaspor’un ligden düşürülmesiyle birlikte haftayı sahaya çıkmadan galibiyetle kapattı.

Bursaspor'un hükmen galibiyetiyle ilgili şu detaylar paylaşıldı:

"Bursaspor, rakibi Yeni Malatyaspor’un küme düşürülmesi nedeniyle 3-0 hükmen kazandı. Ligin 18. haftasında tescillenen bu sonuçla yeşil-beyazlı ekip haftayı önemli bir avantajla kapattı."

Zirve takibindeki diğer ekipler ise bu hafta ağır darbeler aldı. Şampiyonluk adaylarından Aliağa FK, Kahramanmaraş İstiklal Spor deplasmanından 2-0’lık yenilgiyle dönerek Bursaspor’un 10 puan gerisine düştü.

Haftaya liderin ensesinde giren Mardin 1969 Spor da sahasında ummadığı bir sonuçla karşılaştı. Konuyla ilgili şu bilgiler verildi:

"Haftaya Bursaspor’un yalnızca 1 puan gerisinde giren Mardin 1969 Spor ise sahasında Muş Spor’a 3-0 kaybederek büyük bir yara aldı. Bu sonuçla Mardin temsilcisi, yeşil-beyazlıların 4 puan gerisine düştü. 18. hafta sonunda Bursaspor 41 puanla liderliğini sürdürürken, Kahramanmaraş İstiklal Spor 38 puanla ikinci sırada yer aldı."

Alınan bu sonuçların ardından Bursaspor, şampiyonluk yolunda çok kritik bir eşiği kayıpsız ve rakiplerine göre avantajlı bir şekilde geride bırakmış oldu.

