0553 313 94 23

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Herkes yaptığımız işle alakalı bize düşman

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, galip geldikleri Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

03 Mart 2019 Pazar 02:20
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Herkes yaptığımız işle alakalı bize düşman

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Samet Aybaba, Demir Grup Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. “Baya uzun olmuş gülerek gelmeyeli” diyen Aybaba, “Maç öncesinde konuştuk. Bu maçın Bursa’nın maçı olduğunu, nasıl davranması gerektiğini, nasıl oynamamız gerektiğini konuştuk. Onlar da bu işi sahiplendiler. Çok iyi mücadele ettiler. Eksiklerimiz var, yakaladığımızı atacağız, bu kadar kolay gol yemeyeceğiz. Sevgiyle ilgili bir takım şeyler söylemiştim. Stadyumun her tarafında sevgi çiçekleri vardı. Tribündeki herkes, oyuncular ve kulübedeki bizler maçı istedik. Soyunma odasında oyuncular ağlıyordu. Sevgi olursa, dakika kaç olursa olsun Allah takıma yardım ediyor. Bu başlangıç. Önümüzde çok önemli maçımız var. Aynı duyguları yaşayarak bu işe sarılalım. Sezon sonunda tartışalım” dedi.

“Herkese saygı duyuyoruz''

Golden sonra göz yaşlarına hakim olamamasıyla ile ilgili soruya deneyimli teknik adam, “Golden sonraki durum anlık. Bir dakika önce Recep’e ‘bu bizim kaderimiz, olmuyor yapamıyoruz‘ dedim. Çok baskı altında kalıyoruz. Bizim işimiz kolay değil. Herkese saygı duyuyoruz. Kimseye kötü bakmıyoruz. Ama herkes yaptığımız işle alakalı bize düşman. Acımasız eleştiriyor. Biz bunları hak etmiyoruz. Dışarıya yansıtamadığı bir sürü zorluklar yaşıyoruz. Bu bizim kaderimiz” şeklinde cevapladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 02:20
  1. Bursaspor
  2. Samet Aybaba
  3. Demir Grup Sivasspor
  4. Süper Lig
  5. Teknik Direktör

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evinin önünde ölü bulundu
    1. Evinin önünde ölü bulundu
    2. Venezuela Savunma Bakanı ABD..
    3. Mısır'daki idamlar New York'ta..
    4. Bernie Sanders'tan Trump'a "ABD..
    5. Bayburt'ta yolcu otobüsünün şarampole..
    6. Sinan Engin: Serdar Aziz'e yapılan..
    7. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    8. "Kerkük'ü sadece Irak federal güçleri..
    9. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin..
    10. "Körfez krizinin en iyi çözüm yolu ön..
    11. Serkan Reçber: Ersun Yanal, bugün de..
    12. Eski hakem Erman Toroğlu: Ersun..
    13. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:..
    14. Batı Trakya'da Türk azınlığın eğitim..
    15. Ali Ece, Beşiktaş yönetimine seslendi:..
    16. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan..
    17. Otomobil TIR’a ok gibi saplandı : 2’si..
    18. Kılıçdaroğlu: Başarılı siyasetçi..
    19. Binali Yıldırım, soru soran EYT'liye..
    20. Maltepe’de hafif ticari araç otobüs..
    21. Trump'tan ülkesinin Orta Doğu..
    22. Mısır Büyükelçiliği'nde 'idam'..
    23. Barcelona "El Clasico"yu ligde de..
    24. Cezayirli muhalifler Buteflika karşıtı..
    25. Kadıköy-Uzunçayır Kavşağı’nda çelik..
    26. AB Venezuela'da barışçıl çözümde ısrarlı
    27. Nazilli 10. Kültür Sanat ve Edebiyat..
    28. Binali Yıldırım "Öyle ayrıcalık yok..
    29. Yardımsevenler 91. onur yılı yemeği
    30. İİT, UNRWA için vakıf fonu oluşturacak
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Traktör Sazi'den tokat gibi cevap! Tüm stadyum Türkçe sloganla inledi
    Traktör Sazi'den tokat gibi cevap! Tüm stadyum Türkçe sloganla inledi
    Melih Gökçek anket sonucunu açıkladı: Kılıçdaroğlu gidiyor
    Melih Gökçek anket sonucunu açıkladı: Kılıçdaroğlu gidiyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert yeni parti açıklaması
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert yeni parti açıklaması
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"