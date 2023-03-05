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Spor Bursaspor Teknik Direktörü hastaneye kaldırıldı
Spor

Bursaspor Teknik Direktörü hastaneye kaldırıldı

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, Amed Sportif Faaliyetler’le oynanan maçın devre arasında kalp spazmı geçirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 20:38:00 -
Bursaspor Teknik Direktörü hastaneye kaldırıldı

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, Amed Sportif Faaliyetler’le oynanan maçın devre arasında kalp spazmı geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ertekin’in durumunun iyi olduğu bildirildi.

TFF 2. Lig’de oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçında cezası sebebiyle yedek kulübesinde olmayan Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, maçın devre arasında kalp spazmı geçirdi. Hastaneye kaldırılan tecrübeli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Amed maçının devre arasında rahatsızlanan teknik direktörümüz İsmail Ertekin’in sağlık durumu iyi olup kontrol amaçlı hastanede tutulmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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diyarbakırlı

Tezgahlı rapor oyunu oynamakta teknik direktör.
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