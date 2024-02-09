Bursaspor satıldı mı? İddia edilen kötü haberi verdi: politikası devreye girdi! Bu yıl sorunlar, fırtına sinyalleri

Kaldı ki Bursaspor şirket olsa bile satışı gündemimizde değildir. Sosyal medyadaki iddialar tamamen asılsızdır." dedi. Açıklamanın ardından Bursaspor tüzüğü incelendi. Yapılan incelemede kulübün yasal olarak dernek statüsünde olduğu ve satışı için tüzüğün değiştirilmesi gerektiği belirlendi.

AA Bursa muhabiri Sergen Sezgin'e açıklamalarda bulunan üst düzey kulüp yetkilisi "Bursaspor dernek statüsünde yer alan bir kulüptür. Satışı için tüzüğün değişmesi gerekir. Kulübün şirketleşmeden satışı mümkün değil. Kaldı ki Bursaspor şirket olsa bile satışı gündemimizde değildir. Sosyal medyadaki iddialar tamamen asılsızdır." dedi.

Açıklamanın ardından Bursaspor tüzüğü incelendi. Yapılan incelemede kulübün yasal olarak dernek statüsünde olduğu ve satışı için tüzüğün değiştirilmesi gerektiği belirlendi.