Bursaspor satıldı mı? İddia edilen kötü haberi verdi: politikası devreye girdi! Bu yıl sorunlar, fırtına sinyalleri
Türkiye'nin Takımı olan Bursaspor futbolda potansiyeli gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar devam ederken çok önemli gelişme yaşandı. Bursaspor satıldı iddiası sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Bursaspor kime satıldı? Bursaspor satıl mı? Bu haberler sonrası bu yıl sorunlarla, fırtınayla boğuşma sinyalleri olarak algılandı!
Kaldı ki Bursaspor şirket olsa bile satışı gündemimizde değildir. Sosyal medyadaki iddialar tamamen asılsızdır." dedi. Açıklamanın ardından Bursaspor tüzüğü incelendi. Yapılan incelemede kulübün yasal olarak dernek statüsünde olduğu ve satışı için tüzüğün değiştirilmesi gerektiği belirlendi.
AA Bursa muhabiri Sergen Sezgin'e açıklamalarda bulunan üst düzey kulüp yetkilisi "Bursaspor dernek statüsünde yer alan bir kulüptür. Satışı için tüzüğün değişmesi gerekir. Kulübün şirketleşmeden satışı mümkün değil. Kaldı ki Bursaspor şirket olsa bile satışı gündemimizde değildir. Sosyal medyadaki iddialar tamamen asılsızdır." dedi.
Açıklamanın ardından Bursaspor tüzüğü incelendi. Yapılan incelemede kulübün yasal olarak dernek statüsünde olduğu ve satışı için tüzüğün değiştirilmesi gerektiği belirlendi.