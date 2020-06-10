  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Bursaspor günü çift idmanla tamamladı

Bursaspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarına bugün yaptığı çift idmanla devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 20:52:06 -
Bursaspor günü çift idmanla tamamladı

Bursaspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarına bugün yaptığı çift idmanla devam etti.


TFF 1. Lig’in 29. haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, kritik maçın hazırlıklarına yoğun bir tempoda devam ediyor. Günü çift idmanla tamamlayan yeşil-beyazlılar, sabah antrenmanında koordinasyon hareketleri, pas-teknik ve dayanıklılık çalışması yaptı. Akşam idmanı ise çabukluk, pas-press çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile sona erdi.


Bursaspor, çalışmalarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı