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Bursaspor galibiyet hasretine son verdi

Süper Lig'de 9 maçtır galip gelemeyen Bursaspor, Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek, galibiyet hasretini sona erdirdi.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:41
Bursaspor galibiyet hasretine son verdi

Süper Lig'de 9 maçtır galip gelemeyen Bursaspor, Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek, galibiyet hasretini sona erdirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 24. hafta maçında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 90+7'nci dakikada Aytaç Kara'nın attığı golle yenen Bursaspor, 9 maç sonra galip geldi.

En son galibiyetini 2 Aralık'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 2-1'lik skorla alan Bursa temsilcisi, bu maçtan sonra 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

90 günlük özlemin ardından tekrar galibiyet sevinci yaşayan Bursaspor, 2019 yılının da ilk galibiyetine imza attı.

Bursa temsilcisi aldığı 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 27 puan topladı ve 15. sırada yer alıyor.

 

- 2 gol bulunca kaybetmiyor

 

Ligde 5 galibiyeti bulunan Bursaspor, ikinci golü bulduğu bütün maçları kazandı.

Bursa ekibi, Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 2-0, Akhisarspor'u deplasmanda 4-2, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında 2-1 ve son olarak da Demir Grup Sivasspor'u sahasında 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Yeşil-beyazlılar diğer galibiyetini ise MKE Ankaragücü'nü sahasında 1-0 mağlup ederek aldı.

 

- Türk oyuncular attı, Bursaspor kazandı

 

Bursaspor aldığı 5 galibiyette toplam 12 gol sevinci yaşadı. Bu 12 golün 7'si Türk oyunculardan geldi.

Galibiyet aldığı her maçta Türk oyuncularından gol katkısı alan yeşil-beyazlılarda, Umut Meraş 2, Aytaç Kara 2, Umut Nayir 2 ve Ramazan Keskin de bir kez fileleri havalandırdı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:41
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