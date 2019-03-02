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Bursaspor-DG Sivasspor maçında Ankaragücü taraftarları anıldı

Dün akşam Antalya’da oynanan karşılaşmadan sonra Ankara’ya dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 Ankaragücülü taraftar, Bursaspor-Demir Grup Sivasspor maçında anıldı.

02 Mart 2019 Cumartesi 16:46
Bursaspor-DG Sivasspor maçında Ankaragücü taraftarları anıldı

Dün akşam Antalya’da oynanan karşılaşmadan sonra Ankara’ya dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 Ankaragücülü taraftar, Bursaspor-Demir Grup Sivasspor maçında anıldı. Hakemin başlangıç düdüğünü çalmasıyla her iki takım oyuncuları ilk dakikada topa dokunmadı.


Süper Lig’in 24. haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü karşılaşması sonrası Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs devrilmiş ve 2 taraftar hayatını kaybetmişti. Bursaspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maçta da hayatını kaybeden taraftarlar unutulmadı. Müsabakanın hakemi Mete Kalkava’nın ilk düdüğü çalmasıyla birlikte her iki takımın oyuncuları gerekli izinlerin alınamamasından dolayı kendi aralarında anlaşarak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra müsabaka kaldığı yerden devam etti.


İki takımın tribünlerinden de MKE Ankaragücü lehine tezahüratlar yükselirken, yeşil-beyazlı taraftarların bulunduğu Güney Kale Arkası tribününde, "Başımız sağ olsun" pankartı açıldı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 16:46
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