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Spor Bursaspor çıkışını sürdürmek istiyor
Spor

Bursaspor çıkışını sürdürmek istiyor

Teknik direktör Mustafa Er: "Tüm rakipleri her yerde, her koşulda yenebilecek pozisyona geldik. İyi bir seriden geçiyoruz ama hepsi geride kaldı. Tamamen odaklanmamız gereken bir Eskişehirspor maçı var" - "Ligin ikinci yarısı çok sert geçecek. Düşmemek için herkes çok konsantre olacak. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Oyuncularımız fiziksel anlamda gelişiyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-24 21:45:00 -
Bursaspor çıkışını sürdürmek istiyor

BURSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, takımın performansından memnun olduğunu belirterek, bunu sürdürmek istediklerini bildirdi.

Ligin 16. haftasında 28 Aralık Pazartesi günü Eskişehirspor'u konuk edecek Bursaspor'un antrenmanından önce açıklamalarda bulunan Er, son haftalarda aldığı galibiyetlerle çıkış yakalayan takımın iyi bir gidişat sergilediğini söyledi.

Bunu devam ettirmek istediklerini belirten Er, "Tüm rakipleri her yerde, her koşulda yenebilecek pozisyona geldik. İyi bir seriden geçiyoruz ama hepsi geride kaldı. Tamamen odaklanmamız gereken bir Eskişehirspor maçı var. Rakibimizin konumuna bakmadan çok iyi konsantre olmak zorundayız." diye konuştu.


- "İki maçta 6 puanı alıp ilk yarıyı bitirmek istiyoruz"


Bir basın mensubunun hakem hatalarına ilişkin sorusu üzerine Er, şunları kaydetti:

"Bandırmaspor maçını kazandık ama o maçta bariz bir hata vardı. Ben şu nedenle çok itiraz ettim; oyun 3-2 iken, dakika 85'ti ve çok net bir penaltıydı. Penaltı verilse ve gole çevirsek oyun 3-3 olacak, uzatmalarla minimum 10 dakika var. Rakip tamamen demoralize, oyundan düşmüş bir haldeydi. Kazanacağımıza inandığımız için reaksiyon verdik. Uzatmalarda golü attık, atamasaydık mağlup olacaktık. O kadar ince bir çizgi ki belki penaltı verilse 3 puan alacağız, verilmediği noktada puansız dönme ihtimalimiz vardı. Benim tepkim bunaydı. Herhangi bir saygısızlık ya da terbiyesizlik zaten yok. Batuhan'ın pozisyonu da var. Kesinlikle ayrıcalık istemiyoruz. Ancak can alıcı pozisyonlarda, sonuca etki edecek konularda hakemlerin daha dikkatli olmalarını istiyorum çünkü oyuncularımız bu olaylardan gerçekten çok etkileniyor. Maçı kazanacağımıza herkes inanmıştı. Böyle bir penaltının verilmemesi bizleri üzdü."

Er, lige bakıldığında ilk yarının sonunda bir kırılma olacağını düşündüğünü dile getirerek, "Ligin ikinci yarısı çok sert geçecek. Düşmemek için herkes çok konsantre olacak. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Oyuncularımız fiziksel anlamda gelişiyor. Göztepe ile kupa maçında 120 dakika oynadık ve İstanbul deplasmanında son 20 dakikada inanılmaz bir direnç ortaya koyduk. Fiziksel açıdan çok iyi durumda olduğumuzu görüyoruz. Kuvvet açısından da tüm oyuncularımız rakibine direnç gösteriyor. Şimdi önümüzde Eskişehirspor ve Keçiörengücü maçları var. Bu iki maçta 6 puanı alıp ilk yarıyı bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Savunmada kendimizi geliştirmemiz gerekiyor"


Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacakları kupa maçının ardından Antalya'da kampa gireceklerini aktaran Er, daha sonra Adana'da Adana Demirspor ile karşılaşacaklarını ve ardından Bursa'ya döneceklerini söyledi.

Er, mevkisel anlamda bazı pozisyonlarda eksiklikler yaşadıklarına ve bu pozisyonlara oyuncu alabileceklerine işaret ederek, bu oyuncuların hem maddi hem de takım içi atmosfere uygun futbolcular olacağını, aksi halde mevcut oyuncularla yola devam edebilecek hazırlıkta olduklarını kaydetti.

Yeşil-beyazlı takımın savunmasına da değinen Er, "Hücum futbolu oynadığımız için arkada bazen defolar veriyoruz. Belki gol yiyebiliriz ama 'Daha fazlasını atalım' yönünde bir mantığımız var. 'Bekleyelim, 0-0 gitsin, bir tane atarsak kazanalım' gibi bir oyun formatımız yok. Savunmada kendimizi geliştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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