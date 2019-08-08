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Bursaspor Basketbol'da Serkan Erdoğan dönemi

- Yeni sezonda Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek yeşil-beyazlı ekipte, başantrenörlüğe getirilen Serkan Erdoğan ve yardımcı antrenör Tutku Açık ile birer yıllık sözleşme imzalandı- Başantrenör Serkan Erdoğan:"Bu kulübün başarılı olması için Tutku Açık ile birlikte çalışacağız"

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:59
Bursaspor Basketbol'da Serkan Erdoğan dönemi


BURSA (AA) - Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Bursaspor Basketbol'da başantrenörlük görevine Serkan Erdoğan getirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tarihinde ilk kez Süper Lig'e katılacak yeşil-beyazlı ekipte, başantrenör Serkan Erdoğan ve yardımcı antrenör Tutku Açık ile birer yıllık sözleşme imzalandı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki imza törenine, kulübün basketbol şube başkanı Sezer Sezgin, genel menajer Nedim Yücel ve yönetim kurulu üyesi Adnan Orhan katıldı.

Serkan Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, kendisi için uygun görülen bu görev için heyecanlı ve mutlu olduğunu belirtti.

Bursaspor Basketbol'un bir alt ligden hak ederek Süper Lig'e yükseldiğini vurgulayan Erdoğan, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kolay bir iş değil. Bunu başaran büyük bir camiaya geldik. Gururluyum. Bu kulübün başarılı olması için Tutku Açık ile birlikte çalışacağız. Bu işi severek yapan yöneticilerimizle en iyisi için çaba göstereceğiz. Taraftarlarımızı her maça bekliyoruz. Bursaspor seyircisinin basketbolu sevdiğini biliyorum. Onların desteğiyle güzel maçlar oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Tutku Açık ise Bursaspor'un önemli bir camia olduğunu ve sonuna kadar mücadele eden bir takım kurmayı amaçladıklarını kaydetti.


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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:59
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