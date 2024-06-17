Bursaspor aradığı teknik direktörü buldu
Bursaspor, teknik direktörlük görevine eski futbolcusu Pablo Martin Batalla'yı getirdi.
Pablo Martin Batalla, Bursaspor'un yeni teknik direktörü oldu.
Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün efsanesi Pablo Martin Batalla ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." denildi.
Batalla, 2009-2014 ve 2016-2018 yılları arasında forma giymişti.
Bursaspor formasıyla 250 maça çıkan Batalla, 68 gol ve 78 asist kaydetti. Batalla, Bursaspor'da Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.