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Aktüel Bursa'nın TEKNOFEST başarısı
Aktüel

Bursa'nın TEKNOFEST başarısı

Yarışmaya Bursa'dan katılan 7 proje, farklı kategorilerde derece elde etti

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:45:34 -
Bursa'nın TEKNOFEST başarısı

BURSA (AA) - Bursa'dan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) yarışmalarına katılan ekipler, 7 kategoride dereceye girdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivalin "Uçan Araba Tasarım Yarışması"nın ileri kategorisinde, Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ) "Turna Teknik Takımı" birinci oldu.

BTÜ'nün "Lagari" adlı takımı ise "TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması"nın sabit kanat kategorisinde ikincilik elde ederken, "Btusect" takımı "Tarım Teknolojileri Yarışması"nda üçüncülüğü kazandı.

Bursa Bilim Teknoloji Merkezinde çalışmalarını sürdüren "Robokod" takımı, "Agus-v2-Akıllı Şehir Yönetimi" projesiyle akıllı ulaşım kategorisinde üçüncülüğü elde etti.

Çalışmalarını Bursa Büyükşehir Belediyesi Görükle Gençlik Merkezinde sürdüren Bursa Uludağ Üniversitesi Genç Mühendisler Topluluğunun "Ulucopter İHA" adlı takımı da "TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması"nın döner kanat kategorisinde ikinci oldu.

"Vefa İnsansız Sistemler Takımı", "Roket Yarışması"nın alçak irtifa kategorisinde üçüncülüğe, aynı yarışmada "Genç Mimar Sinan Vefa Roket Takımı" da yüksek irtifa kategorisinde ikinciliğe ulaştı.

Festivalde dereceye giren öğrencilerle Merinos Parkı'nda bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençleri tebrik etti.

TEKNOFEST'in 2022'de Bursa'da düzenlenmesini arzuladıklarını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Yüksek teknoloji Bursa'ya çok yakışacak. Buna genç nesil öncü olacaktır. Artık bu emekler zayi olmayacak ve ülkeyi gerçek manada uçuracak. Dünyanın bu alandaki sayılı ülkelerinden olacağız. TEKNOFEST sayesinde çok uçuk kaçık projeler ortaya çıkıyor ve gençler kendi dağarcıklarını geliştiriyor. Kat edeceğimiz daha çok yol var. Ülkemizin gideceği ileri noktanın ilk meşaleleri bunlar. Bu emekler karşılıksız kalmayacaktır. Yarışmaya katılan tüm öğrencileri kutluyorum. Gençlere emek veren anne ve babalara teşekkür ediyorum."

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