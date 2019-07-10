Bursa’nın ‘sağlık üssü’nde hizmet başlıyor

Türkiye’nin hizmete açılacak 10’uncu şehir hastanesi olan toplam bin 355 yatak kapasitesine sahip Bursa Şehir Hastanesi’nde hasta kabulü 16 Temmuz Salı günü başlıyor.

Nilüfer ilçesinin Doğanköy mevkiinde 745 bin 365 metrekare alan üzerine yapılan bünyesinde genel, kadın doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adlî psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi 16 Temmuz Salı günü hasta kabulüne başlıyor. Toplam 403 poliklinik, 49 ameliyathâne, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi ile günlük 2 bin 110 acil hastaya müdahale ve toplam 36 bin 200 hasta sirkülasyonu öngörülen kompleks bünyesinde yer alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 200 yatak kapasitesi ile Türkiye’nin en büyüğü. Bursa’nın yeni sağlık üssü olacak Bursa Şehir Hastanesi’nde hasta kabulü için son hazırlıklar devam ederken, Bursa Valisi Yakup Canbolat, şehir yöneticileriyle hastanede değerlendirme toplantısı yaptı. Konferans salonunda yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım Belediye Başkanları ile kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, yaptığı sunumda Bursa Şehir Hastanesi’nin donanım ve kapasitesi hakkında bilgiler verdi. Bursa Şehir Hastanesi’nin, Türkiye’nin en büyüğü değil ancak en kaliteli hastanesi olduğunu vurgulayan Akan, kamuoyunda yayılan ‘şehir içindeki hastaneler kapatılacak’ iddialarına da açıklık getirdi. Deprem yönetmeliğine uygun olmadığı için haklarında riskli yapı raporu bulunan Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi’nin taşınacağını kaydeden Akan, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ile Muradiye Devlet Hastanesi’nin yapılacak modernizasyon çalışmalarıyla 250 yataklı butik bir hastane şeklinde hizmete devam edeceğini kaydetti. Kapanacak hastanelerdeki yatak sayısının 773 olduğunu buna rağmen şehir hastanesi ile birlikte toplam 365 yatak sayısı ve 109 da yoğun bakım yatak sayısı artışı olacağını vurgulayan Akan, Bursa’daki devlet hastanelerindeki yatak sayısının 5 bin 797’ye, özel hastanelerle birlikte de bu sayının 7 binin üzerine çıktığını hatırlattı.

Akan, 10 bin kişiye düşen yatak sayısında Bursa’nın Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu, Türkiye ortalaması 27 iken, Bursa’daki yatak sayısını kısa süre içinde 33’lere çıkarmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

İl Sağlık Müdürü Akan’ın sunumunun ardından Vali Canbolat ve Bursa protokolü hastaneyi gezdi.

Sağlıklı ulaşım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hastane gezisinin ardından yaptığı açıklamada her başlangıcın belirli zorlukları olacağını, ancak sistemin kısa sürede sorunsuz çalışacağını söyledi. Özellikle Şehir Hastanesi üzerinden farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Başkan Aktaş, “Bütün hemşerilerimiz müsterih olsunlar. Mevcut hastanelerimizin de revizyonu yapılacak. Yıllardır bakımları yapılamayan hastanelerimizin bakımları yapılacak. Burada mükemmel bir kompleks var. Bütün detaylar düşünülmüş.İnşallah kimse düşmesin ama bu hastane şifâ bekleyenlere şifâ olsun. En fazla merak edilen konulardan biri de hastaneye ulaşım. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle otobüs seferleriyle ilgili olarak çalışmamızı yaptık. Demirtaş, Bursaray Küçük Sanayi İstasyonu ve Organize Sanayi Bölgesi istasyonu merkezli otobüs seferlerimizi cuma günü başlatıyoruz. Metro seferleriyle eşgüdümlü olacağı için 7-7,5 dakikada bir sefer yapılmış olacak. Bu ulaşımın ilk etabı. İkinci etapta da Bülent Ecevit Bulvarı’nın hastaneye kadar ulaşması var. Burada yaklaşık 20-25 milyon liralık bir kamulaştırma yapılması lâzım. Üçüncü aşama ise raylı sistemin hastaneye kadar uzatılması. Emek hattının yaklaşık 5,5 kilometre kadar uzatılması. Bu da 1,5 - 2 yıllık bir süreç alacak. Halkımızın Şehir Hastanesi’ne ulaşımının sorunsuz sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

5 yıldızlı otel konforunda

Bursa Valisi Yakup Canbolat da varsa son eksiklikleri yerinde görmek ve kısa sürede çözüm üretmek amacıyla bütün kurum âmirleriyle bir toplantı yapıp, daha sonra da hastaneyi gezdiklerini söyledi. Bursa’ya 5 yıldızlı otel konforunda bir hastane kazandırıldığını dile getiren Canbolat, “Hastanemizin ülkemize, Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Devletimiz, hükümetimiz gerçekten 5 yıldızlı otel konforunda bir hastaneyi vatandaşımızın hizmetine sunuyor” dedi.

Şehir Hastanesi için kurulan hatlar

H/1 Hattı Güzergahı: Barbaros Caddesi - Panayır Caddesi- İnönü Caddesi- Cumhuriyet Caddesi- Osmangazi Caddesi - Mustafa Karaer Caddesi- Terminal - Bursa Çevreyolu Caddesi - Emek İstasyonu- Korupark Kavşağı- Bursa Çevreyolu Caddesi - Bursa Şehir Hastanesi- Bursa Çevre Yolu Caddesi- İzmir Yolu Caddesi - Üniversite İstasyonu (Dönüş: Aynı güzergah).

Ücret: Tam 3,35 TL - İndirimli 2,70 TL - Öğrenci 2,20 TL.

H/2 Hattı Güzergahı: Gidiş: Organize Sanayi İstasyonu - Emek İstasyonu - Bursa Çevre Yolu Caddesi - Bursa Şehir Hastanesi.

Dönüş: Bursa Şehir Hastanesi - Bursa Çevre Yolu Caddesi - Emek İstasyonu - Esentepe Kavşağı - Organize Sanayi İstasyonu.

Ücret: Tam 2,40 TL, İndirimli 1,90 TL, Öğrenci 1,60 TL.

H/3 Hattı Güzergahı: Gidiş: Küçük Sanayi İstasyonu - İzmir Yolu Caddesi - Çalı Kavşağı - Uğur Mumcu Bulvarı - Özlüce Bulvarı - Çiçek Caddesi - Erdinç Sokak - Ceviz Caddesi - Göçmen Sokak - Çiftlik Caddesi - Gümüş Cadde - Bursa Şehir Hastanesi.

Dönüş: Bursa Şehir Hastanesi - Gümüş Cadde - Çiftlik Caddesi - Göçmen Sokak - Ceviz Cadde - Erdinç Sokak - Çiçek Caddesi - Özlüce Bulvarı - Uğur Mumcu Bulvarı - İzmir Yolu Caddesi - Küçük Sanayi İstasyonu.

Ücret: Tam 2,40 TL, İndirimli 1,90 TL, Öğrenci 1,60 TL.