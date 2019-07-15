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Bursa’nın ‘sağlık üssü’ hasta kabulüne başlıyor

6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi, yarın hizmete açılıyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:08
Bursa’nın ‘sağlık üssü’ hasta kabulüne başlıyor

 Akit  Ekonomi 

Türkiye’nin hizmete açılacak 10’uncu şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesi, hasta kabulüne yarın başlayacak.

Nilüfer İlçesi Doğanköy mevkiinde 745 bin 365 metrekare alan üzerine yapılan bünyesinde genel, kadın doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi hazır hizmete açılıyor.

Günlük 2110 hastaya hizmet

Toplam 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi ile günlük 2 bin 110 acil hastaya müdahale ve toplamda da 36 bin 200 hasta sirkülasyonu öngörülen kompleks bünyesinde yer alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 200 yatak kapasitesi ile Türkiye’nin en büyüğü konumunda.

Ulaşımda 3 aşamalı plan

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hastaneye ulaşım noktasında 3 aşamalı bir planlama yaptıklarını, ilk etapta otobüs seferlerinin Cuma günü başlayacağını, ikinci aşamada Bülent Ecevit Bulvarı’nın kamulaştırmalarla hastaneye kadar uzatılmasının sağlanacağını söyledi. Aktaş, 1,5-2 yılı bulacak üçüncü aşamada ise raylı sistemin Emek istasyonundan hastaneye kadar uzatılacağını ifade etti.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:08
  1. Bursa Şehir Hastanesi
  2. şehir hastanesi
  3. kadın doğum çocuk
  4. kalp damar
  5. onkoloji
  6. fizik tedavi
  7. rehabilitasyon (FTR)
  8. yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP)
  9. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
  10. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

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