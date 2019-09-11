Bursa’nın kurtuluş yıl dönemi sosyal medyada ilgi odağı oldu Bursa’da coşkuyla kutlanan, vatandaşlardan yoğun ilgi gören Bursa’nın kurtuluşunun 97.

Bursa’da coşkuyla kutlanan, vatandaşlardan yoğun ilgi gören Bursa’nın kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenleri sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, sosyal medya hesabı Twitter’dan yazdığı mesajda, "#BursanınKurtuşu’nu çok sayıda etkinlik ile büyük bir coşkuyla kutladık" ifadelerini kullandı. Bursalıların yanında tüm vatandaşlar, Bursa’nın kurtuluşuyla ilgili tweetler gönderip, #BursanınKurtuluşu hashtaginin, gündemde ikinci sıraya kadar çıkmasını sağladı. Öte yandan vatandaşlar, paylaşımda bulunurken Bursa’nın kurtulmasına vesile olan şehitlerimizi de dualarla andı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.