Bursa'nın 'İpeksi lezzetleri' vitrine çıkıyor

Bursa’nın turizmden aldığı payı artırmak amacıyla kentin sahip olduğu tüm değerleri en iyi şekilde değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Bursa mutfağını vitrine çıkarıyor. Sultan 2. Bayezid Han tarafından 1502 tarihinde çıkarılan, ürünlerin yanı sıra ekmek, çörek, et, meyve ve sebze gibi yiyeceklerin satış kurallarını belirleyen Kanunname-i İhtisab-ı Bursa ile dünyanın ilk standardının hazırlandığı kent olan Bursa'nın lezzetleri bu festival ile tüm dünyaya tanıtılacak. 23-25 Eylül tarihlerinde yapılacak Bursa Gastronomi Festivali, Bursa’nın gastronomi alanındaki potansiyelini, Türkiye'nin her bir yanından gelecek olan akademisyenler, şefler, kanaat önderleri ve Bursalıların desteğiyle daha da geliştirecek. Festival birçok yarışmaya ev sahipliği yapacak ve bu işe gönül vermiş öğrencilere eğitim fırsatları sunacak. Festival öncesinde gerçekleştirilecek Gastronomi Çalıştayı ve festival sırasında düzenlenecek panellerle gıdada sıfır atık, yerel tedarik, gastronomi ekonomisi, eğitim, ticaret ve beslenme konularını masaya yatıracak ve Gastronomi Dünyası için yeni yol haritalarının oluşmasına zemin hazırlayacak.

Osmanlı döneminde yıldızı parladı

Bursa mutfağını geniş kitlelere açacak olan Gastronomi Festivali’nin tanıtım toplantısı Almira Otel’de yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Zafer Işık, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı. Bursa’nın bacasız sanayi olarak bilinen turizmin bütün kollarında hemen her nimete sahip olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’mız, bütün özelliklerinin yanında mutfak kültürü açısından da ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde yıldızı parlamıştır. Günümüzde ise etkisini hâlâ sürdürüyor. Orta Asya ve Anadolu topraklarının harmanlanmış kültürü, etkileşimi bu mutfakta açık bir şekilde kendini hissettiriyor. Malzeme ve tarif açısından oldukça zengin bir geleneğe sahip olan Bursa mutfağı, zeytinyağlısından etli yemeklerine, balığından tatlısına kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahip. İlhamını da yüzlerce yıl öncesinin geleneklerinden almaktadır” dedi.

Bursa ile anılan lezzetler

Bursa’da nüfus yapısının tarihin her döneminde göçler ve mübadelelerle şekillendiğini ifade eden Başkan Aktaş, ”Balkanlar, Orta Asya ve Anadolu’nun her bölgesinden gelen; Selanik - Girit mübadili, Boşnak, Arnavut, göçmen, muhacir, Pomak, Azeri, Laz, Ahıska, Abhaz, Çerkez, Gürcü mutfak kültürleri ile farklı lezzetleri aynı sofrada kültür mirasımızı zenginleştirmiştir. Kısacası Bursa; Türk mutfağına armağan ettiği birçok yemek ve tatlıyla tanınır. Bursa yemeklerinin namı Türkiye’nin dört bir yanına yayılmasının yanı sıra yurt dışında dünya mutfağında da yer almaktadır. Bursa kebabı, İnegöl köfte, Kemalpaşa tatlısı, pideli köfte, kuzu tandır, cevizli lokum, tahinli pide, cennet künkü, Bağdat hurma tatlısı ve kestane şekeri Bursa ile anılan lezzetlerin başında gelir. Kısacası Bursa’da iklim ve coğrafyanın tarıma elverişli olması, burada her tür sebze ve meyve çeşidinin yetişmesine olanak sağlamıştır. Bu da Bursa mutfak kültürünün zenginleşmesinin temel sebeplerindendir” diye konuştu.

Zengin içerikli festival

Bursa’nın gastronomi kültürünü ortaya çıkarmak ve turizmin canlanmasına katkıda bulunmak amacıyla 23-25 Eylül tarihlerinde zengin bir içerikle Gastronomi Festivali’ni hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Yerli ve yabancı çok sayıda katılımcının beklendiği festival sırasında eğitimler, çalıştaylar, paneller, söyleşiler, alım heyetleri, B2B’ler, konserler ve gösteriler tertiplenecek. Ayrıca festivalle birlikte eş zamanlı olarak Ulusal İhtisas Fuarı niteliğindeki 4. Gıda (TURFOOD) Fuarı ve 3. Turizm Fuarı gerçekleştirilecek. Bütün bu bileşenlerin ortaya çıkaracağı sinerji ile Bursa’mız gastromisi ile de dünyaya adını duyurmaya başlayan bir kent haline gelecektir. Ulaşımı kolay ve ihtiyaçlarımızı tam anlamıyla karşılayan bir lokasyon olduğundan dolayı organizasyonumuzu Merinos Park’ta düzenliyoruz. Festival süresince ana sahnemizde gastro showlar, lezzet hikayelerinin anlatıldığı söyleşiler, ödül törenleri ve konserler organize edilecek. Yarışma çadırımızda, halkımıza ve sektörün profesyonellerine yönelik birçok yarışma tertipleyeceğiz. Festival süresince tanımladığımız oyun alanları, parkurlar, çeşitli aktivite ve yarışmalarla çocuklarımızın da keyifli zaman geçirmesini sağlayacağız. Birçok ünlü isim de festival boyunca bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Buray, Şef Danilo Zanna, Şef Hazer Amani, Şef Arda Türkmen, yakından tanıdığımız Şef Ömür Akkor, Akademisyen Şef Esat Özata, Sahrap Soysal, Şükran Kaymak ve daha birçok ünlü isim bu festivalde konuğumuz olacak” dedi.

Festivalde yer almak isteyen birçok işletme başvuru yaparken, yerel Bursa lezzetleri, dünya mutfağı ve ulusal lezzetlerin temsilcilerinin yaptığı başvurular, oluşturulan komisyon marifetiyle değerlendirilerek katılımı uygun bulunan firmalar 10 Eylül 2022’de ilan edilecek. Üretici kadın kooperatifleri için Bursa’nın özgün yerel lezzetleri ve el emeği ürünlerini sergileyebilmesi için festivalde yer ayrıldı. Gastronominin; ekonomi, turizm, sürdürülebilirlik gibi konularla ilişkilerinin irdeleneceği paneller ve akademik oturumlar Prof. Dr. Murat Doğdubay’ın koordinatörlüğünde Merinos AKKM’de gerçekleştirilecek. Tüm bu çalışmaların sonuç bildirisi festivalin ilk günü gerçekleşecek olan gala yemeğinde kamuoyuyla paylaşılacak. 23 Eylül Cuma günü kortej yürüyüşü ile başlayıp 25 Eylül Pazar gecesine kadar sürecek festivale Bursalı sosyal medya fenomenleri de destek verecek.

Geleceğe iz bırakacak

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de Gastromi Festivali'nin geçmişteki lezzetleri gün yüzüne çıkarmanın yanında geleceğe iz bırakmak için de çok önemli olduğunu söyledi. Festival kapsamındaki çalıştayların çok kıymetli olduğunu ifade eden Gözgeç, "Önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Bursa'mızda belki de kaybolmuş lezzetler gün ışığına çıkaracaktır. Artık bir şehre, bir ülkeye giderken doğal güzellikleri kadar sofrasına da önem veriyoruz. Nerede ne yenir araştırıyoruz. Festival bu açıdan da önemli. Bunun yanında kadın kooperatiflerimiz var. Kadınlarımızın tarladan sofraya lezzetlerle bizleri buluşturacağına inanıyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Vali Yakup Canbolat da Türk mutfağının, dünyanın en zengin mutfaklarından biri olduğunu belirterek, "Bursa'mız da 8500 yıllık geçmişi, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapması, Osmanlı'nın ilk başkenti olması ve İpek Yolu'nun önemli duraklarından biri olması nedeniyle zengin bir gastro kültüre sahiptir. Uluslararası üne sahip lezzetlerimiz var. Bu festivalle birlikte kentimizin mutfak kabiliyeti daha da gün yüzüne çıkarılmış ve tanıtılmış olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından davetlilere Almira Otel'in Şefi Necmettin Baştürk tarafından bu etkinliğe özel hazırlanan Bursa mutfağına has yemekler ikram edildi.