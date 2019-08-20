0553 313 94 23

Bursalılar İncir Festivali’nde buluşacak

Nilüfer Belediyesi’nin, 7’ncisini düzenleyeceği Akçalar İncir Festivali, bu yıl da Bursalılara eğlenceli ve lezzet dolu bir hafta sonu yaşatacak.

20 Ağustos 2019 Salı 15:50
Bursalılar İncir Festivali’nde buluşacak

Nilüfer Belediyesi’nin, 7’ncisini düzenleyeceği Akçalar İncir Festivali, bu yıl da Bursalılara eğlenceli ve lezzet dolu bir hafta sonu yaşatacak.


Akçalar İncir Festivali, bu yıl da Bursalılar’a farklı bir hafta sonu yaşatacak. 25 Ağustos Pazar günü düzenlenecek olan festival, çeşitli faaliyetlerle renklenecek. Akçalar Futbol Sahası’nda gerçekleşecek olan festivalde, Hale Tan Erdem, katılımcılara organik tarım ve beslenmenin önemini anlatacak. Şef Emre İdrisoğlu’nun incirli tarifler vereceği festivalde, çocuklara yönelik de saksı yapımı ve çiçek ekim atölyesi düzenlenecek.


Festival kapsamında düzenlenecek yarışmalar da katılanlara heyecanlı anlar yaşatacak. Jüri üyelerinin titiz değerlendirmeleri sonucunda “en iyi incir yetiştiricisi”nin belirleneceği 7. Akçalar İncir Festivali’nde, “incirli lezzetler yemek yarışması” da farklı lezzetleri festival katılımcılarıyla buluşturacak. Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nun sunacağı gösteriyle coşkuyu artıracağı Akçalar İncir Festivali’nde, Kübra Lana da sevilen şarkıları seslendirecek.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, üretimi ve üreticiyi her zaman desteklediklerini belirterekbütün Bursalıları 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan 7. Akçalar İncir Festivali’ne davet etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hırvat diplomat ’Beyaz Avrupa’ yorumu nedeniyle açığa alındı
    1. Hırvat diplomat ’Beyaz Avrupa’ yorumu..
    2. Aliağaspor FK Bilal Özkurt’a emanet
    3. Antalya’da uyuşturucu madde ele..
    4. Temizlik ihalesi yüzde 21’lik rekor..
    5. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3..
    6. Sivas Belediyespor, moral depoladı
    7. Sağanak yağış uyarısına karşı gebze’de..
    8. Eski istihbaratçı yeniakit.com.tr’ye..
    9. "Ligin daha çok başındayız"
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye..
    11. PFDK’dan Galatasaray’a para cezası!
    12. Sivas Belediyespor, Burak Asan’ı..
    13. Başkan Hürriyet: “Kent meydanını..
    14. Asya ülkesinde isyan! Onlarca kişi..
    15. Başkan Akkaya’dan üniversite kayıtları..
    16. Kamıştan gemi İstanbul’da
    17. Çaldıran’daki okullarda çevre..
    18. O ayılar artık doğal ortamlarında
    19. Juventus, Merih Demiral'ı tanıttı
    20. Kayserispor PDFK’ya sevk edildi
    21. Köy kadınları meslek öğrenip aile..
    22. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil..
    23. Kars projelerle hayat bulacak
    24. İmamoğlu İBB'deki işçi kıyımını savundu!
    25. Sakinleri tatile gitti, apartmanı..
    26. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ..
    27. Ereğlili kadınlara, girişimcilik..
    28. Milletvekili Özel: "Eğirdir Belediye..
    29. PFDK'den Galatasaray'a para cezası
    30. "ABD'nin Hizbullah'a yönelik..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz