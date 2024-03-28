Bursalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karanfillerle karşıladı

Bursa'da Gökdere mitinginde 90 bin kişiye hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öncesinde otobüsle kısa bir şehir turu attı. Kent Meydanı'ndan Atatürk Caddesi'ni takip eden Erdoğan valilikte kısa bir mola verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karanfillerle karşıladılar

Setbaşı ve Yeşil güzergahında binlerce Bursalı ellerinde karanfil ve güllerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Erdoğan da otobüsten çocuklara oyuncak hediye etti.

Bursa mitinginde moral bulan Erdoğan Kocaeli'ne geçti.