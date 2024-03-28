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Siyaset Bursalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karanfillerle karşıladı
Siyaset

Bursalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karanfillerle karşıladı

Yeniakit Publisher
2024-03-28 15:59:00 - 2024-03-28 16:22:46
Bursalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karanfillerle karşıladı

Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesi Bursa'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yollara dökülen binlerce Bursalı karanfillerle karşıladı.

Bursa'da Gökdere mitinginde 90 bin kişiye hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öncesinde otobüsle kısa bir şehir turu attı. Kent Meydanı'ndan Atatürk Caddesi'ni takip eden Erdoğan valilikte kısa bir mola verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karanfillerle karşıladılar

Setbaşı ve Yeşil güzergahında binlerce Bursalı ellerinde karanfil ve güllerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Erdoğan da otobüsten çocuklara oyuncak hediye etti.

Bursa mitinginde moral bulan Erdoğan Kocaeli'ne geçti.

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