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Bursalı postacılardan renkli ayakkabı eylemi

Bursa’da yıpranma haklarını alamadıkları için basın açıklaması yapan postacılar, farklı renkte ayakkabılar giymesi dikkatleri çekti.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:06
Bursalı postacılardan renkli ayakkabı eylemi

Uzun zamandır yıpranma haklarını alamadıkları için defalarca basın açıklaması ve eylem yapan PTT çalışanları, bugün posta dağıtımına birbirinden farklı ve renkli ayakkabılarla çıktı. Eylemde basın açıklaması yapan Türk Haber-Sen Bursa Şube Başkanı Orhan Avcı, "Yıpranma haklarımız için geçen hafta bir basın açıklaması yapmıştık. Bugün de yine buradayız. Kamu personeli 65 yaşına kadar çalışmaktadır. Biz postacılar 81 milyon vatandaşla her gün muhatabız. Cumhurbaşkanından muhtarına, muhtarından çobanına, en mülayim vatandaşından seri katiline katar evrak götürmekteyiz. Ankara’ya kadar yürüdük, faks eylemleri yaptık, çeşitli basın açıklamaları yaptık. Ancak sesimizi duyuramadık. Postacılar olarak meselelerimizi ciddi manada dile getiremedik ya da dikkatini çekemedik. Milletvekiline, hemşireye, çeşitli iş kollarına yıpranma hakkı verilmiş, biz postacılar da bu hakkı talep ediyoruz. Bugün burada dikkat çekmek adına değişik renkte ayakkabılar giyerek sayın cumhurbaşkanımızın ve 65 milyonun dikkatini çekmek istiyoruz. Değişik renk ayakkabılarla dağıtıma çıkacağız. Türkiye genelinde başlatmış olduğumuz dikkat çekme eylemi amacına ulaşır, sesimiz yetkililer tarafından duyulur diye ümit ediyoruz’’ dedi.

Posta çalışanları daha sonra renkli ayakkabıları ile dağıtıma çıktı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:06
  1. Bursa
  2. Ankara
  3. Postacılar
  4. yıpranma hakkı
  5. basın açıklaması
  6. renkli ayakkabılar giydiler
  7. eylem

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