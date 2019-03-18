0553 313 94 23

Bursalı aşçıya altın madalya

Karacabeyli genç aşçı Sultan Abi, Muğla’da gerçekleştirilen ‘Şef Mavi Fethiye Ulusal Yemek Yarışması’nda Modern Türk Mutfağı kategorisinde altın madalya kazanarak önemli bir başarıyla imza attı.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:42
Bursalı aşçıya altın madalya

Karacabeyli genç aşçı Sultan Abi, Muğla’da gerçekleştirilen ‘Şef Mavi Fethiye Ulusal Yemek Yarışması’nda Modern Türk Mutfağı kategorisinde altın madalya kazanarak önemli bir başarıyla imza attı.


Karacabeyli genç aşçı Sultan Abi, lisede yiyecek içecek hizmetleri bölümünü bitirdikten sonra kendini geliştitirerek bu alanda iddialı olduğunu Muğla’da düzenlenen Ulusal Yemek Yarışmasında gösterdi. 300’den fazla katılımcının yer aldığı yarışma 3 gün sürerken jüri Türkiye’nin dört bir yanından Anadolu mutfağına özgü yemekleri değerlendirdi.


Bursa’nın Karacabey ilçesinden yarışmaya ‘’erik soslu bıldırcın’’ yemeği hazırlayarak aktılan 19 yaşındaki genç aşçı Sultan Abi, altın madalyayı Bursa’ya kazandırdı.


Sultan Abi yarışmayla ilgili yaptığı açıklamada ‘’Yanımda olan aileme ve yarışmaya katılmamı en çok destekleyenlerden biri olan Refik Berber’e teşekkür ediyorum. Refik Abi ile menüyü birlikte kararlaştırmıştık. Kendisi bana çok moral ve motivasyon vermişti. Ve çokşükür ki altın madalyayı Bursa’mıza hatta ilçemize kazandırmış olduk.’’ dedi.


Karacabey’in ünlü Tavacısı Refik Berber de genç aşçı ile gurur duyduklarını belirterek ‘’Sultan zaten çok yetenekli bir çocuk. Bizler de onun bu yeteneğine tecrübemizle destek olduk ve sonuç ortada. Karacabey özellikle tarih, turizm ve tarımın yanında artık gastronomi alanında da bilinen bir yer haline geldi. Ve bu alanda böyle bir başarıyı ilçemize kazandıran genç kardeşimizi yürekten kutluyorum. Sultan’ı daha iyi yerlerde göreceğimize eminim" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yumurta dondurma yöntemiyle ileri yaşta anne olma şansı
    1. Yumurta dondurma yöntemiyle ileri..
    2. Fırsat kampanyalarında son 14 gün!..
    3. 97 yaşındaki Cafer dede, Türkçe ezanı..
    4. Vestel müşteri memnuniyetinde 6 yıldır..
    5. Profesyonel liglerde yaprak dökümü..
    6. Eskişehir’de konut satışları adeta..
    7. (Özel) Mesir macunu Viyana..
    8. Karamollaoğlu: 81 ilde kazanacağız
    9. Recep ayının 15. gecesi ne zaman?..
    10. Van’da 4 bin 180 paket kaçak sigara..
    11. Ak, ahşap ve taştan yapılan mescidi..
    12. Asya borsalarında son durum
    13. Günlük temassız ödeme adedi 1 milyona..
    14. Van'da uyuşturucu operasyonu
    15. 92 yaşındaki Ümmühani Güllü’nün..
    16. Menevşe: "Hizmet bayrağını daha da..
    17. Yeni Zelanda silah düzenlemesi için..
    18. Teknosa’dan İstanbul’a 41. mağaza
    19. Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı..
    20. Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi’ne..
    21. “Samsun’da Genç Olmak” fotoğraf..
    22. Özelmacıklı: "Konut satışları güven..
    23. Bingöl’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve..
    24. Türkiye'de yaşlıların yüzü gülüyor
    25. Atiba’nın oğlu Noah, Kartal’ın..
    26. Erken evre mide kanserinden..
    27. Bakan Selçuk'un sesinden Çanakkale..
    28. Adrenalin tutkunu çılgın motorcular..
    29. Arnavutköy'de fabrika yangını
    30. Kocaeli’de 235 extacy hap 100 gram..
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu