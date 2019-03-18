Bursalı aşçıya altın madalya

Karacabeyli genç aşçı Sultan Abi, Muğla’da gerçekleştirilen ‘Şef Mavi Fethiye Ulusal Yemek Yarışması’nda Modern Türk Mutfağı kategorisinde altın madalya kazanarak önemli bir başarıyla imza attı.

Karacabeyli genç aşçı Sultan Abi, lisede yiyecek içecek hizmetleri bölümünü bitirdikten sonra kendini geliştitirerek bu alanda iddialı olduğunu Muğla’da düzenlenen Ulusal Yemek Yarışmasında gösterdi. 300’den fazla katılımcının yer aldığı yarışma 3 gün sürerken jüri Türkiye’nin dört bir yanından Anadolu mutfağına özgü yemekleri değerlendirdi.

Bursa’nın Karacabey ilçesinden yarışmaya ‘’erik soslu bıldırcın’’ yemeği hazırlayarak aktılan 19 yaşındaki genç aşçı Sultan Abi, altın madalyayı Bursa’ya kazandırdı.

Sultan Abi yarışmayla ilgili yaptığı açıklamada ‘’Yanımda olan aileme ve yarışmaya katılmamı en çok destekleyenlerden biri olan Refik Berber’e teşekkür ediyorum. Refik Abi ile menüyü birlikte kararlaştırmıştık. Kendisi bana çok moral ve motivasyon vermişti. Ve çokşükür ki altın madalyayı Bursa’mıza hatta ilçemize kazandırmış olduk.’’ dedi.

Karacabey’in ünlü Tavacısı Refik Berber de genç aşçı ile gurur duyduklarını belirterek ‘’Sultan zaten çok yetenekli bir çocuk. Bizler de onun bu yeteneğine tecrübemizle destek olduk ve sonuç ortada. Karacabey özellikle tarih, turizm ve tarımın yanında artık gastronomi alanında da bilinen bir yer haline geldi. Ve bu alanda böyle bir başarıyı ilçemize kazandıran genç kardeşimizi yürekten kutluyorum. Sultan’ı daha iyi yerlerde göreceğimize eminim" dedi.