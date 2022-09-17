Bursa'dan yüreklere su serpen haber
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçenin kırsal Çınarcık Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 5 arazöz ve bir helikopterle alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Çınarcık Barajı kıyısındaki alanda soğutma çalışması sürüyor.