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Gündem Bursa'daki yangınla mücadelede 24'ncü saat
Gündem

Bursa'daki yangınla mücadelede 24'ncü saat

Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesi olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde dün akşam başlayan tekstil fabrikasındaki yangın 24. saati geride bıraktı. 100'den fazla itfaiye ve tanker aracının 1000 personelin müdahale ettiği yangından hala siyah dumanlar yükselirken, şehrin üzerine çöken kara dumanlar kimilerince hortuma, kimilerince de infilak eden yanardağa benzetildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 19:33:00 -

Bursa Büşükşehir Belediyesi personeli Hakan Toktay'ın çektiği fotoğraf karesi Bursa'nın nasıl griye boyandığını gözler önüne serdi. Akşam güneşin battığı sırada İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından görüntülenen fabrika yangını Bursa semalarını kızıla boyadı. 24 saattir devam eden Karasi Tekstil'deki yangının 2-3 gün devam etmesi bekleniyor.

 AFAD koordinasyonunda getirilen helikopterler de havadan müdahaleye ediyor. 100'den fazla itfaiye aracı ve tankerin müdahalesini sürdürdüğü yangında 1000 civarında personel görev almaya devam ediyor. Tekstil fabrikasındaki polyester ipliklerin yanmaya devam ettiği, bölgede alev olmadığı ancak söndürme çalışmalarıyla birlikte siyah ve gri dumanların yükselmeye devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan şehrin üzerini kaplayan siyah dumanlar en çok fotoğraf sanatçılarının dikkatini çekiyor. Sabah saatlerinde ve akşam gün batarken İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin çektiği sis ve duman bulutları arasında gizlenen şehir görüntüleri sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kişi tarafından beğenildi.

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