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Aktüel

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 11:06:17 -
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden biri tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden biri tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üstlerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda, 180 gram toz esrar, 155 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.Ç, S.L, A.B, D.A, C.K. ve R.Ö, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan R.Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tarafından tutuklandı, 5 kişi ise serbest bırakıldı.

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