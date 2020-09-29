Bursa'daki trafik kazalarında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
BURSA (AA) - Bursa'da meydana gelen 2 trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Bursa-Orhangazi kara yolu Çeltikçi kavşağında O.H. idaresindeki 77 BN 084 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen C.O. idaresindeki 16 AS 420 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü O.H. ile eşi A.H. ve 2 yaşındaki K.H. araçta sıkıştı.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla K.H. bulunduğu yerden çıkarılırken, ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri de çifti kurtardı.
Yoldan geçen bir doktorun ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Otomobil akaryakıt yüklü tıra çarptı
Öte yandan, yine bir kaza nedeniyle trafik akışının yavaşladığı Bursa-Orhangazi kara yolunda akaryakıt yüklü tankere arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Araçta sıkışan sürücü Abdullah T, polis ekipleri tarafından çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.