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Aktüel

Bursa'daki selde 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa Valiliği, yaşamını yitirenlerin sayısının 2'ye yükseldiğini, 4 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğunu açıkladı - Valiliğin açıklamasından: - "Toplam 257 personel ile arama ve kurtarma faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-06-22 00:02:26 -
Bursa'daki selde 2 kişi hayatını kaybetti

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye yükseldiği bildirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 18.48 sıralarında AFAD'a, Kestel ilçesine bağlı Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya, Kayacık ve Aksu mahallelerinde sel meydana geldiği ihbarında bulunulduğu belirtildi.

Bunun üzerine Bursa Valiliğince oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezince olaya müdahale edildiği duyurulan açıklamada, Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın (22) cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayacık Mahallesi'nde aynı aileden 7 kişi sele kapılırken 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 5 kişi sele kapılmış, bunlardan 1 kız çocuğunun cansız bedenine ulaşılmış olup kimlik tespiti çalışmaları sürdürülmektedir. Arama ve kurtarma faaliyetlerine 37 AFAD, 50 STK olmak üzere toplam 87 arama ve kurtarma personeli ile beraber 15 UMKE, 21 kişi 112 Acil Servis ekibi olmak üzere 36 sağlık personeli, Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı 24 tim ve 1 JAK timi ile beraber toplam 134 jandarma personeli ile toplam 257 personelle arama ve kurtarma faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülmektedir."

Ayrıca açıklamada, Orhangazi ilçesi Yenisölöz ve Bayırköy mahallelerinde sel nedeniyle hasar meydana geldiği aktarıldı.

Valiliğin açıklamasında, "Kestel ilçemize bağlı Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya, Kayacık mahallelerimizde oluşan hasar nedeniyle her mahallemize ayrı ayrı olmak üzere 4 kamyon, 2 greyder, 4 kepçe görevlendirilmiş olup hem Orhangazi ilçemizde hem de Kestel ilçemizin bağlı mahallelerinde çalışmalar sabaha kadar bitirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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