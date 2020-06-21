  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa’daki sel felaketinde ölü sayısı 2’ye yükseldi

Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 23:06:42 -
Bursa’daki sel felaketinde ölü sayısı 2’ye yükseldi

Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 2’ye yükseldi. Akşam saatlerinde Dudaklı köyünde 24 yaşındaki engelli kızın hayatını kaybetmesinin ardından Kayacık köyünde de 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedine ulaşıldı.



Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketi hayatı felç etti. Dudaklı ve Kayacık köyünde akşam saatlerinde etkili olan sel, onlarca aracı, traktörü sürükledi, çok sayıda ev ile binlerce döküm ekili alan da sular altında kaldı. Çınarcık olarak bilinen dağ yöresinden kaya parçalarıyla gelen sel suları Dudaklı köyünde hayatı durma noktasına getirdi. Köyün üst kısmındaki bir evde kalan 24 yaşındaki engelli Kader Akbaba sel sularından dışarı çıkamayarak hayatını kaybetti. Kayacık köyünde ise sel nedeniyle Bingöllü 5 kişilik aileden 4 kişi kayboldu, köyde 5 yaşındaki kız çoğunun cesedine ulaşıldı. Böylelikle ilçede meydana gelen selde ölü sayısı 2’ye yükselirken kayıp sayısı da 4 oldu.



Olay yerine AFAD, Jandarma. Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ve AKUT ekipleri gelerek müdahale etti. Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş felaketin yaşandığı her iki köyde de incelemelerde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Komutanları esir alındı! Son bilgileri paylaştılar: BAE destekli güçler darbe gerçekleştirdi
Dünya

Komutanları esir alındı! Son bilgileri paylaştılar: BAE destekli güçler darbe gerçekleştirdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin, Sokotra'da darbe gerçekleştirdiği bil..
Bu çağrıyı PKK’lı terörist değil, bir milletvekili yapıyor! Pençe-Kartal Harekatı için o ülkeye seslendi
Siyaset

Bu çağrıyı PKK’lı terörist değil, bir milletvekili yapıyor! Pençe-Kartal Harekatı için o ülkeye seslendi

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, ABD'ye seslenerek, Türkiye'nin Irak'ta operasyon gerçekleştirmesinin "kabul edilmemesi" gerektiğin..
Duyurdukları yeni bilgi gündemi altüst etti: Rusya’ya karşı filoları F-35’lerle dolduruyorlar
Teknoloji

Duyurdukları yeni bilgi gündemi altüst etti: Rusya’ya karşı filoları F-35’lerle dolduruyorlar

ABD merkezli askeri analiz dergisi National Interest, Polonya ile ilgili gündemi sarsan yeni bir gelişme ortaya attı. Filosunu F-35’lerle gü..
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı