Bursa'daki sanayiciler ihracatta gözünü İtalya'ya dikti

BURSA (AAA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında düzenlediği video konferanslarla "tasarımın merkezi" olarak kabul edilen İtalya pazarına ve ülkede sunulan ticaret fırsatlarına odaklandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye'nin Milano Ticaret Ataşesi Ozan Murat Ergan, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nuri Canik ve Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı.

BTSO Başkan Yardımcısı Şener, salgın sürecinde ağırlıklı olarak ticaret müşavirleri ve ticaret ataşelerinin katılımıyla düzenledikleri online seminerlerle Bursa iş dünyasının ihracattaki yeni fırsatlara odaklanmasını hedeflediklerini bildirdi.

Bu kapsamda Türkiye'nin en önemli ticari partnerleri arasında yer alan İtalya'daki pazar fırsatlarına odaklandıklarını belirten Şener, şunları ifade etti:

"İtalya, imalat sanayisinde son 30 yılda Avrupa'nın en büyük ikinci, dünyanın ise altıncı büyük üreticisi konumunda. Bursa'da İtalyan sermayeli 36 firma bulunuyor. Kentimizden İtalya'ya ihracat yapan 800'ü aşkın firma bulunuyor. İtalya'ya 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz 1,2 milyar dolarlık ihracatımızı daha fazla artırmak ve özellikle salgın sonrası gelişecek olan ticaret hareketleriyle İtalya pazarında çok daha etkin bir konuma ulaşmak istiyoruz."

UTİB Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nuri Canik de Türkiye'nin ihracatında üçüncü sırada bulunan İtalya ile ticarette, salgın nedeniyle düşüş yaşandığını kaydetti.

Canik, Bursa'nın İtalya pazarının ihtiyaçlarıyla uyumlu üretim ekosistemiyle iki ülke ticaretinin yeniden artmasında etkin bir rol üstlenebileceğini aktararak, pazarın dinamiklerini ve güncel ihtiyaçlarını takip etme noktasında ticaret müşavirleri ve ataşelerin çok önemli görevler üstlendiğine değindi.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Ozan Murat Ergan da ihracatçıya sunulan fırsatlar konusunda sunum gerçekleştirdi.

İhracat Genel Müdürlüğündeki 10 yıllık tecrübenin ardından yaklaşık 2 ay önce görevine başladığını belirten Ergan, ihracatçı firmaların devlet desteklerinden daha fazla faydalanması gerektiğini vurguladı.