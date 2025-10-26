Bursa'da zincirleme trafik kazası! 5 kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde saat 23.00 sıralarında meydana gelen kaza, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde yaşandı. İddiaya göre, 70 yaşındaki Mevlüt M. yönetimindeki 16 BCL 700 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Meral P. idaresindeki 16 SZB 17 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle öne doğru fırlayan Meral P.’nin aracı, önündeki Döndü M. (52) yönetimindeki 16 BKB 485 plakalı otomobile çarptı. Böylece üç araç birbirine girdi ve zincirleme trafik kazası meydana geldi.

2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından 16 BCL 700 plakalı aracın sürücüsü Mevlüt M. ile yanında bulunan Sultan M. (46) yaralandı. Diğer araçta yolcu olarak bulunan Nilsu P. (15), Melisa D. (9) ve Türkan Ş. (65) de yaralananlar arasında yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

YOL TRAFİĞE KONTROLLÜ AÇILDI

Polis ekipleri kazanın ardından karayolunda güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde yeniden açtı.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.