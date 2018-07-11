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Bursa'da yol verme kavgası kanlı bitti!

Yeni tuttukları eve eşyalarını taşıyan aile nakliye kamyonunu yol ortasından çekmeyince kavga çıktı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:03
Bursa'da yol verme kavgası kanlı bitti!

Yaklaşık 15 kişi evini taşıyan aileye saldırınca mahalle sakinleri birbirine girdi 2 kişi döner bıçağı ile yaralandı. Yaralanan şahısların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Hocahasan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bulunduğu evden başka bir eve taşınmak isteyen Mehmet Kayacan (59) ile Envercan Sevinç (21) isimli şahıslar eşya taşırken içinde 4 kişinin olduğu bir otomobil yol istedi. Bunun üzerine ev sahibi Kayacan, son bir koltuk kaldığını belirterek biraz beklemelerini istedi. Yol vermediklerini iddia eden saldırgan şahıslar yakınlarını çağırarak Mehmet Kayacan ve Envercan Sevinç'i önce darp ettiler daha sonra yanlarında bulunan döner bıçağı ile yaraladılar. Mehmet Kayacan boynundan Envercan Sevinç ise kolundan yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ve yakınları kavgaya dahil olunca mahalle savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahısları Muradiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Oğlunun yaralandığını duyan Envercan Sevinç'in annesi ve Mehmet Kayacan'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı. Olay ile ilgili tahkikat devam ediyor. 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:03
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