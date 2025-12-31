Bursa’da yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi: 98 şişe ele geçirildi

  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşına saatler kala sahte alkollü içki satışının ve tüketiminin önlenmesine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde satışa hazır halde 98 şişe sahte alkollü içki ile 110 adet sahte içki şişe kapağı ele geçirildi.

Vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılaması amacıyla çalışmalarını sürdüren Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla sahte alkolle mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Denetimler kapsamında Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde tespit edilen 10 işletmede kontroller yapıldı. Ardından 2 işyeri ve 1 ikamette gerçekleştirilen detaylı aramalarda, sahte alkollü içkiler ve üretimde kullanıldığı değerlendirilen şişe kapakları ele geçirildi.

Operasyon sonucunda E.S. ve M.Ö. isimli şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

