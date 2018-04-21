Bursa'da yerli ve atalık tohumlar takas edildi

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve EKODER iş birliğiyle bu yıl dördüncüsüb düzenlenen Nilüfer Yerel Tohum Takas Etkinliği, Görükle Kazım Koyuncu Sanat Sokağı’nda gerçekleştirildi. Türkiye’nin birçok ilinden tohum takas etkinliğine katılım sağlandı. Nilüfer Belediyesi’nin 4. Yerel Tohum Takas Etkinliği’nde, ellerindeki yüz binlerce tohumu takas eden çiftçiler, kurum temsilcileri, yerel tohum grupları ve vatandaşlar, bu tohumları Bursa’nın yanı sıra Anadolu’nun farklı yörelerinde toprakla buluşturacak.

Görükle’de gerçekleştirilen 4. Yerel Tohum Takas Etkinliği’nin açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yerel tohumların gelecek için önemine dikkat çekti. “Bu bizim yarınlara borcumuz” diyen Bozbey, tohum takasını son yüz yılda darmadağın olan dünyanın, toprak ananın iyileşmesi için atılan bir adım olarak değerlendirdi.

Başkan Bozbey şöyle konuştu: “Nilüfer Belediyesi olarak, yerel tohumların çoğaltılması, gelecek nesillere aktarılması için yıllardır büyük bir çaba gösteriyoruz.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden elde edilen standart ve yerel tohumlarla, Ürünlü’de bulunan Kent Bostanları’nda tamamen ekolojik tarım koşullarında çeşit denemeleri yapıyoruz. Bu özverili çalışmaları gerçekleştiren, bostanda toprağın türküsünü filizlendiren tüm arkadaşlarıma kentim adına teşekkürlerimi iletmek istiyorum”

Etkinlikte, 2016 yılında açılışı yapılan Nilüfer Kent Bostanları’nda elde edilen tohumların da dağıtıldığını söyleyen Bozbey, “Nilüfer Belediyesi olarak, yerel tohuma önem veren, koruyan ve üreterek çoğaltan ve bu 'halkın tohumlarını' yine halkla buluşturan, Türkiye’deki bir kaç belediyeden biriyiz. Beş yüzü aşan tohum çeşidimiz ve bunların doğal ve sürdürülebilir olmaları bizim için bir gurur kaynağı” diye konuştu.

Nilüfer Kent Konseyi Kırsal Alan Çalışma Grubu ve EKODER gönüllüleri için 6 bin paket tohum ve yaklaşık bin adet domates ve biber fidesi hazırladığını da hatırlatan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Başkan Bozbey’in ardından Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp de yerel tohumun önemini vurguladı. Enginalp, “Tohumumuzu, suyumuzu, toprağımızı mutlaka korumalıyız ve bunlara sahip çıkmalıyız. Günümüzün en büyük sorunu açları ve yoksulları doyurma sorunu değil en büyük sorun küresel canavarlardır. Onların gözlerini doyuramıyoruz. Ne kadar verirsek daha fazlasını istiyorlar. Eğer bizler eşit ve adil bir paylaşımla yeni bir dünya yaratabilirsek, dünyadaki açlar ve yoksullar da bundan nasibini alacaklar ve dünyada açlık ve yoksulluk ortadan kalkacak” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından “Yerel Tohum Mücadelemiz” konulu panel düzenledi. Toplumsal farkındalık oluşturmak için de 4. Yerel Tohum Takas Etkinliği’nde, tohum ekim atölyesi, fide dikim atölyesi, yaprak baskı atölyesi, korkuluk atölyesi, tohum topları atölyesi ve çim adam atölyeleri geniş katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte, Zeytinliboğaz Permakültür Çiftliği tarafından da Defne Sabunu Yapım Atölyesi Yüz binlerce tohumun takas edildiği etkinliğin sonunda Değil Band konser verdi.