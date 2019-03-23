Bursa’da yazma eserler okulu

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Muradiye Medresesi Kur’an ve El Yazmaları Müzesi’nde sempozyuma ev sahipliği yaptı.

"Yazma Eserler Kış Okulu" adı verilen faaliyette yazma eserler hakkında dinleyicilere bilgiler verildi. Sempozyum “Yazma eserlerin mahiyeti ve nitelikleri”, “Çoklu te’lif ürünü olarak nüshalar, Osmanlı istinsah kayıtları”, “Yazma eser koleksiyonları ve kitap kültürü”, “Yazmalara erişme imkanları ve araştırma yöntemleri” başlıkları adı altında yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan B.U.Ü İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli, “Maksadımız derin, köklerine bağlı, dünü bilen, anı anlamlandırma becerisine sahip ve yarını inşa edecek idrake sahip ilim adamları yetiştirmektir” dedi.

Programdan beklentilerini dile getiren Kemikli, “Umarım bu ’Yazma Eserler Kış Okulu’ farklı alanlarda mastır ve doktora yapan arkadaşlarımıza bir ufuk açar. Milli tarihimize ilişkin, milli değerlerimize, kültürümüze dair keşiflerin yapılmasına, güzel eserlerin neşredilmesine katkı sağlar. Bunu, mahallî imkanlardan yola çıkarak bütün dünyaya hitap eden güzel akademik çalışmaların bir habercisi, öncüsü olarak görüyorum” dedi.

İki gün sürecek sempozyumda çeşitli üniversitelerden öğretim görevlileri ve uzmanlar ders verdi. Birinci günün konuşmacıları Dr. A. İhsan Akçay, Dr. Sami Arslan, Doç. Dr. Berat Açıl, Arafat Aydın oldu.