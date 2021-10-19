  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bursa'da yasa dışı bahis operasyonu
Yerel

Bursa'da yasa dışı bahis operasyonu

Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 16:29:00 -
Bursa'da yasa dışı bahis operasyonu

Bursa'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün bir bahis sitesinde para nakline aracılık ettiği belirlenen 5 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında 14 cep telefonu, 71 SIM kart, hafıza kartı ve başkaları adına düzenlenmiş 369 banka kartı ele geçirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
YKS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları
Eğitim

YKS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları

YKS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanır? sorusu ÖSYM tarafından YKS 2. ek tercih başvurusu yapan binlerce aday tarafından sorgulanır oldu..
Fırsatçılar harekete geçti! Bir günde yüzde 90 zam yaptılar
Ekonomi

Fırsatçılar harekete geçti! Bir günde yüzde 90 zam yaptılar

Son günlerde paketlenmiş ürünlerde yaşanan tedarik sorunu sonrası fırsatçılar yine devreye girdi. Bazı ürünlerde yüzde 90 zam yapıldı...
İsrail’in hevesi kursağında kaldı ‘Erdoğan’dan yakın zamanda kurtulamayız’
Gündem

İsrail’in hevesi kursağında kaldı ‘Erdoğan’dan yakın zamanda kurtulamayız’

İsrail'deki Haaretz gazetesi, Tayyip Erdoğan’ı “otokrat”, teröristbaşı Fetullah Gülen’i ise “demokrat” olarak nitelendirdiği yazıda, “Erdoğa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay