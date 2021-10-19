Bursa'da yasa dışı bahis operasyonu
Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
Bursa'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün bir bahis sitesinde para nakline aracılık ettiği belirlenen 5 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında 14 cep telefonu, 71 SIM kart, hafıza kartı ve başkaları adına düzenlenmiş 369 banka kartı ele geçirilmişti.