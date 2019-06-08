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Bursa’da yapılan düzenlemelerle trafik sıkışıklığı azaldı

Bursa trafiğini rahatlatmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırımlar meyvelerini vermeye başladı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:10
Bursa’da yapılan düzenlemelerle trafik sıkışıklığı azaldı

Bursa trafiğini rahatlatmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. Bursa’da trafik sıkışıklığı geçen seneye göre yüzde 5 azaldı. Navigasyon teknolojisi şirketi Tom Tom tarafından 6 kıta, 56 ülke 403 şehirde yapılan araştırmalarda, listede bulunan Türkiye’deki 10 şehirden en büyük değişim Bursa’da görüldü.


Yapılan araştırmada Bursa’nın trafik sıkışıklığı 2017 yılındaki 68. sıradan yüzde 5 gerilemeyle 2018 yılında 160. sıraya geriledi. Bursa’da 2018’de trafiğin en yoğun olduğu zaman dilimi cuma akşamları saat 18 ile 19 arası olarak tespit edildi. Bursa’da sabahları trafiğin en sıkışık olduğu bir saatlik dilimde ortalama yüzde 35’lik yoğunluk belirlenirken, bu oran, trafik sıkışıklığının olmadığı saatlerde 30 dakikada gidilecek bir yolun 11 dakika daha uzatarak 41 dakika sürdüğünü gösteriyor. Trafiğin akşamları en sıkışık olduğu saat dilimindeki yoğunluk ise ortalama yüzde 58 olarak kaydedilirken, bu da 30 dakikalık yolun 47 dakika sümesi demek.


Hollanda merkezli şirketin açıkladığı trafik sıkışıklığı yüzdeleri, sürücülerin yıl boyunca direksiyon başında geçirdikleri ekstra süre hesaplanarak belirleniyor. Bursa’da 2018’de trafik yoğunluğunun en düşük olduğu gün ortalama yüzde 8 ile 26 Ağustos Pazar günü çıkarken, en yüksek seviye ortalama yüzde 41 ile 12 Ocak Cuma olarak aktarıldı.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "2017 yılında yüzde 31 ile 68. sırada olan Bursa’mızda yaptığımız ufak dokunuşlardan dolayı trafik sıkışıklığı yüzde 5 azaldı. 2018 yılında 160. sırada yer aldı. İnşallah şehrimizi daha rahat ve konforlu bir ulaşıma kavuşturmak için canla başla çalışacağız" açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:10
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