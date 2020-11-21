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Aktüel Bursa'da yangında zarar gören Türk bayrağını polis ekipleri koruma altına aldı
Aktüel

Bursa'da yangında zarar gören Türk bayrağını polis ekipleri koruma altına aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 13:17:46 -
Bursa'da yangında zarar gören Türk bayrağını polis ekipleri koruma altına aldı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yangın çıkan plastik üretimi yapan iş yerinde hasar gören Türk bayrağı polis ekiplerince koruma altına alındı.

Duaçınarı Mahallesi 1. Uslu Sokak’taki plastik firmasına ait binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede etrafı sarmasıyla çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahaleye etti.

Yarım saatlik müdahale sonucunda yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Tedbir amaçlı çevredeki binalarda bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.

Binanın duvarına asılı olan ve yangında kısmen hasar gören Türk bayrağı, bir polis memuru tarafından olduğu yerden sökülerek muhafaza altına alındı.

Yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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