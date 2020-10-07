  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da yanan evde zincire bağlı bulunan çocuk ÇOKİM'de koruma altına alındı
Aktüel

Bursa'da yanan evde zincire bağlı bulunan çocuk ÇOKİM'de koruma altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 19:28:19 -
Bursa'da yanan evde zincire bağlı bulunan çocuk ÇOKİM'de koruma altına alındı

ANKARA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yanan evde ayağından zincirlenmiş halde bulunan çocuk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimince (ÇOKİM) koruma altına alındı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, olayın yaşanmasının ardından Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konuya müdahil oldu.

Çocuğun üstün yararı gözetilerek, psikososyal gelişiminin olumsuz etkilenmemesi için mesleki çalışma başlatıldı. Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uzman ekipleri konuyu yakın takibe aldı.

Şu an ÇOKİM'de koruma altında bulunan 10 yaşındaki çocukla ilgili mesleki çalışmaların tamamlanmasının ardından gerekli tedbirler devam edecek.

- Olay

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Tabakhane Mahallesi'ndeki müstakil bir evde dün yangın çıkmış, eve giren itfaiye ekipleri ayağından yere zincirle bağlanmış bir çocukla karşılaşmış, yangından yaralı kurtarılan çocuk, Yenişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Piyasaları altüst etti: Trump'ın kararı sonrası ABD borsaları çakıldı!
Dünya

Piyasaları altüst etti: Trump'ın kararı sonrası ABD borsaları çakıldı!

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele için yapılması planlanan teşvik paketi görüşmelerini durdurma kararı aldı. Trump'ın bu kara..
ABD'den son dakika Türkiye açıklaması
Dünya

ABD'den son dakika Türkiye açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini test edeceği yönündeki gelişmelerin ardından bi..
Dünya bu sözleri konuşuyor! Reuters servis etti: Türkiye oyunu bozacak
Dünya

Dünya bu sözleri konuşuyor! Reuters servis etti: Türkiye oyunu bozacak

Reuters'ta yer alan bir habere göre Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yapıldı. Haberde, Türkiye'nin bölgede..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay