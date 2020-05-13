Bursa’da yaklaşık 2 ayın ardından çocuklar toprakla buluştu

Bursa’da yaklaşık 2 aydır evlerinde kalan çocuklar parklarda toprakla buluştu.

Bugün tüm Türkiye’de 11.00 ile 15.00 saatleri arasında 0-14 yaş arası çocuklara sokağa çıkma izni verildi. Bursa’da çocuklar kendilerini parklara atarken, toprakta oyuncak kamyonlarıyla ve kum kovalarıyla gönüllerince eğlendi. Kimisi patenleriyle özgürlüğün keyfini çıkartırken, kimi de top oynadı. Bisikletleriyle de parkta tur atan çocuklara Nilüfer Belediyesi ekipleri maske dağıttı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yaklaşık 2 aydan sonra çocukların parkları renklendirdiğine dikkat çekerek, “Sosyal mesafeye her ne olursa olsun dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün çocuklarımız parklarda kısa sürede olsa gönüllerince eğlenecek. Biz de yaptırdığımız küçük maskeleri onlar için dağıtıyoruz. Bugünlerin en kısa sürede geçeceğini ümit ediyorum” dedi.