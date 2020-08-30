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Aktüel Bursa'da yakınlarına aşure dağıtırken kazada ölen genç kızın cenazesi defnedildi
Aktüel

Bursa'da yakınlarına aşure dağıtırken kazada ölen genç kızın cenazesi defnedildi

Yeniakit Publisher
2020-08-30 15:31:18 -
Bursa'da yakınlarına aşure dağıtırken kazada ölen genç kızın cenazesi defnedildi

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, yakınlarına aşure dağıtırken geri manevra yapan kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden genç kızın cenazesi toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Eda Müdüroğlu'nun (20) cenazesi, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, Yeni Bağlar Mahallesi'ndeki Hak Resulallah Camisi'ne getirildi. Burada anne Şenay ve baba Bertan Müdüroğlu, taziyeleri kabul etti.

Müdüroğlu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Bursa Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Bu arada kazayla ilgili gözaltına alınan kamyonetin sürücüsü İ.B'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta dün İ.B. yönetimindeki 16 LZ 465 plakalı kamyonet, geri manevra yaparken, aşure dağıtmak için dedesinin evine giden Eda Müdüroğlu'na çarpmıştı. Kazada, apartman girişiyle kamyonet arasına sıkışan Müdüroğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılmamıştı.

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