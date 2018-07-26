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Bursa'da vahşet! Karaya vuran yunus balığını doğradılar

Gemlik İlçesinde karaya vuran yunus balığı vatandaşlar tarafından kesildi. O anlar vatandaşların kamerasına saniye saniye yansıdı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 07:29
Bursa'da vahşet! Karaya vuran yunus balığını doğradılar

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde karaya vuran yunus balığı vatandaşlar tarafından kesildi. O anlar çevrede bulunan vatandaşların telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili sosyal medya hesaplarında tepki gösteren vatandaşlar yetkilileri harekete geçmeye davet etti.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 07:29
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