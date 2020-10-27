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Aktüel Bursa'da uyuşturucuyla yakalanan zanlının evinde el bombası bulundu
Aktüel

Bursa'da uyuşturucuyla yakalanan zanlının evinde el bombası bulundu

Zanlının irtibatlı olduğu 3 şüpheli de gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:16:15 -
Bursa'da uyuşturucuyla yakalanan zanlının evinde el bombası bulundu

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin uygulama noktasından kaçan ve evinde el bombası bulunan şüpheli ile irtibatlı olduğu 3 zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce yapılan uygulamada bir sürücü, "dur" ihtarına uymayıp aracıyla kaçtı.

Takibe alınarak durdurulan araçta bir miktar sentetik kannabinoid ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.Y'nin (30) evinde ise el bombası, 25 gram uyuşturucu, tabanca ve bu silaha ait 10 mermi bulundu.

Daha sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, zanlı ile irtibatlı oldukları belirlenen M.S, A.Ş. ve M.Y. de gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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