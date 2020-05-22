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Bursa’da uyuşturucu satıcısı kadından 800 gram toz esrar çıktı

Bayrama sayılı günler kala operasyonlarına tüm hızıyla devam eden Bursa polisi, uyuşturucu satıcısı bir kadından 800 gram toz esrar ile 200 adet ecstasy tablet ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:23:01 -
Bursa’da uyuşturucu satıcısı kadından 800 gram toz esrar çıktı

Bayrama sayılı günler kala operasyonlarına tüm hızıyla devam eden Bursa polisi, uyuşturucu satıcısı bir kadından 800 gram toz esrar ile 200 adet ecstasy tablet ele geçirdi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.U. isimli kadının il genelinde uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Ş.U.’yu yakalamak için operasyon için düğmeye basan ekipler, yapılan baskının ardından Ş.U.’yu gözaltına aldı. Ş.U.’nun evinde yapılan aramalarda 800 gram toz esrar ile satışa hazır halde paketlenmiş 200 adet ecstasy tablet ele geçirildi.


Başarılı bir operasyonla yakalanan ve sorgulanmak üzere emniyete götürülen ve Ş.U.’nun işlemlerine devan edildiği öğrenildi.

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