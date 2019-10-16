Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.S, E.T, İ.K. ve Ö.K'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlılara ait adreslere operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 30 grammetamfetamin, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 750 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeyesevk edilen E.S. ve E.T, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlılardan İ.K. ve Ö.K. ise adliyeyesevk edildi.

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