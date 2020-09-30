Bursa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
BURSA (AA) - Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı.
Aramalarda 2 bin uyuşturucu hap, 120 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.Y, Z.N. ve Ş.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.