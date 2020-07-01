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Aktüel

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 19:03:58 -
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yaklaşık 5 ay önce başlatılan çalışmalar kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçlamasıyla 6 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üst aramasında, araçlarında ve evlerinde 100 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız iki tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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